Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dini Musiki Kursları Hakkında Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Uzak Doğu musikisi İslam medeniyetinin musikisinden etkilenmiş bir musikidir. Bizim musikimiz yeni ortaya çıkan bir şey değil." dedi.

Diyanet Akademisi Başkanlığı Haseki Abdurrahman Gürses Kıraat Dini İhtisas Merkezi'nin Fatih Kültür Sanat Merkezi'ndeki "4. Dönem Dini Musiki Kursu Mezuniyet Merasimi"nde konuşan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının dini musiki kurslarının ilk olarak 2014'te İstanbul ve Ankara'da başladığını söyledi.

Bu kurslarda Türkiye'nin her yerinden katılımcı olduğunu ve yatılı olarak kaldığını belirten Erbaş, onlara 9 ay boyunca ezan, kamet, ilahiler, makamlar, sala, mesnevi okumaları, edebi metinler ve mevlid-i şerif dersleri verdiklerini anlattı.

İslam medeniyetinin musikisinin dünyanın en zengin musikisi olduğunu dile getiren Erbaş, "Bir Batı musikisi var, bir de İslam medeniyetinin musikisi var. Uzak Doğu musikisi İslam medeniyetinin musikisinden etkilenmiş bir musikidir. Bizim musikimiz yeni ortaya çıkan bir şey değil. Bundan bin sene önce İbn-i Sina 'Musiki' diye kitap yazmış. Onun sadece tıp alanında mı çalıştığını zannediyorsunuz? Ünlü bir musiki alimi, ünlü bir felsefeci, ünlü bir fakih, ünlü bir tabip." diye konuştu.

Erbaş, konuşmasının ardından Haseki Abdurrahman Gürses Kıraat Dini İhtisas Merkezi 4. Dönem Dini Musiki Kursu mezunları tarafından verilen konseri dinledi.

Konser sonrası Erbaş, 9 ay sonunda mezun olan 8 kursiyere mezuniyet belgelerini takdim etti.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Haseki Abdurrahman Gürses Kıraat Dini İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Muhammed Coşkun ile vatandaşlar katıldı.