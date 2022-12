DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ AYASOFYA'DA CUMA NAMAZI KILDIRDI

DİYANET İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde, 2022 yılının son cuma namazını kıldırdı. Verdiği hutbede Erbaş Hayatın Tekrarı Yok dedi.

Ayasofya Camii'nde 2022 yılının son cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Camide yoğunluk yaşanırken, minbere kılıçla çıkan Erbaş, Hayatın tekrarı yok başlıklı hutbeyi verdi.

Yeni yıla ilişkin mesajlar veren Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbenin sonunda İngilizce olarak dünyaya seslendi.

DÜNYA BİR İMTİHAN YURDUDUR VE HAYATIN TEKRARI YOKTUR

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hayat, akıp giden su gibidir. Ezanla başlayıp salayla biten ömür, önce yeşeren sonra da sararıp dökülen yaprak misalidir. Doğumun neşesi kadar, ölümün hüznü de hakikattir ve bütün yaratılmışlar için bir süre takdir edilmiştir. Aldığımız her nefeste o büyük güne biraz daha yaklaşıyoruz. Günlerimiz, aylarımız ve yıllarımız birer birer geride kalıyor. Her düşen takvim yaprağıyla ömür sermayemiz tükenip gidiyor. Dünya bir imtihan yurdudur ve hayatın tekrarı da yoktur. Cenab-ı Hak bizleri yapıp ettiklerimizden ve imkanımız olduğu halde ihmal edip terk ettiklerimizden hesaba çekecektir. Öyleyse vakit geçmeden, can boğaza gelip dayanmadan, kendimizle yüzleşelim. Allah'ın bizi her an gördüğü ve bizimle beraber olduğu bilinciyle iyilikte ve hayırda yarışalım. Her türlü haramdan, kötülükten, kul hakkından kaçınalım dedi.

ALLAH DÜNYAYI HEPİMİZ İÇİN YARATMIŞTIR

Prof.Dr. Erbaş, Buradan tüm insanlığa seslenmek istiyorum, Ayasofya Minberinden bütün insanlara seslenmek istiyorum; bütün dünya olarak miladi bir yılı daha geride bırakıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun meydana gelen bir olay herkesi etkiliyor. Kötülükler çok hızlı yayılıyor. Geliniz hepimiz iyilik yolunda çalışalım ve iyi insanlar olalım. Yüce Allah bütün peygamberleri yeryüzünde kötülük olmasın, iyilik olsun diye göndermiştir. Bizler de tüm insanlar olarak yeryüzünde iyilik egemen olsun diye çalışalım. Hepimiz ya dinde kardeşiz ya da yaratılışta eşiz. Hepimiz Hz. Adem'in çocuklarıyız. Allah dünyayı hepimiz için yaratmıştır. Dünya hepimize yeter. Savaşlar olmasın. Masumlar, kadınlar, çocuklar ölmesin. Hiç kimse açlıktan ölmesin. Varlıklı olanlar yoksullara yardım etsin. Toplumlarımız büyük bir dayanışma içerisinde olsun. Kimse kimseyi sömürmesin. Adalet mülkün temelidir. Adaletten taviz vermeyen toplumlar hiç şüphesiz iyiliğe ulaşacaklardır. Her insanın canının, dininin, aklının, malının ve neslinin korunması zaruridir. Buna uymayanlar kötülüğün esiri olmuş kimselerdir. Ey insanlar! Bakınız, tüm insanları cehaletten aydınlığa çıkarmak için gönderdiği Kur'an'da Allah ne buyuruyor 'İyilikte ve takvada yardımlaşınız; kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız.' 2023 yılının bütün dünyada savaş ve gözyaşının son bulduğu, barış ve mutluluğun hakim olduğu, kötülüklerin azaldığı, iyiliklerin çoğaldığı bir yıl olması temennisiyle tüm insanlığın kurtuluşu ve selameti için Rabbimize dua edelim diye konuştu.