Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başkanlık Müşaviri Nurettin Muhtar Acar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Arpaguş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlık Müşavirimiz Nurettin Muhtar Acar'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Başkanlığımıza ve din hizmetlerine yaptığı kıymetli katkılarla hatırlanacak olan merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Diyanet camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA