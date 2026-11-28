Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, vefat eden Müşavir Acar için başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başkanlık Müşaviri Nurettin Muhtar Acar için başsağlığı mesajı yayımladı. Arpaguş, Acar'ın din hizmetlerine katkılarıyla hatırlanacağını belirterek ailesine, yakınlarına, Diyanet camiasına sabır diledi.
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başkanlık Müşaviri Nurettin Muhtar Acar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Arpaguş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Başkanlık Müşavirimiz Nurettin Muhtar Acar'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Başkanlığımıza ve din hizmetlerine yaptığı kıymetli katkılarla hatırlanacak olan merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Diyanet camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
Kaynak: AA