Diyanet'ten Sırbistan'daki İslam birliğine tam destek

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Sırbistan'da İslam birliklerinin aldıkları birleşme kararını memnuniyetle öğrendiğini belirterek, "Alınan bu kararın başta Sırbistan'da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere tüm Balkanlar'a hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığının NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sırbistan İslam Birliği Meşihatı ile Sırbistan İslam Birliği Riyaseti arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuçlandığını ve tek bir çatı altında birleşmeye dair ortak bildirinin imzalanmış olduğunu büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayım. Alınan bu kararın başta Sırbistan'da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere tüm Balkanlar'a hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA