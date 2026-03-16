Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda bu gecenin önemini ve Kur'an-ı Kerim'in değerini vurguladı. Arpaguş, af ve mağfiret gecesi olan Kadir Gecesi'nde yapılması gereken amellerin önemine dikkat çekti.

Arpaguş, mesajında Allah'ın sonsuz rahmet, bereket ve mağfiretinin tecelli ettiği Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yaklaşırken Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen mübarek Kadir Gecesi'ne erişmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kadir Gecesi'nin kadrini ve kıymetini Kur'an-ı Kerim'den alan müstesna bir zaman dilimi olduğuna işaret eden Arpaguş, fazileti ve öneminin insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlanmış olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Arpaguş, Allah'ın bu gecenin değerini Kadir Suresi'nde "Biz, onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir." beyanıyla haber verdiğinin altını çizerek, Hazreti Muhammed'in de "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır." hadis-i şerifiyle, Cenabıhakk'ın bir ömre bedel addettiği bu kutlu geceyi hakkıyla ihya edenleri af ve mağfiretle müjdelediğini bildirdi.

Kadir Gecesi'nin ihyasının kalplere huzur ve zihinlere berraklık veren, hayata istikamet kazandıran Kur'an-ı Kerim'in kadr-ü kıymetini hakkıyla idrak etmekle mümkün olacağını vurgulayan Arpaguş, bu gece yapılacak en büyük amelin, Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamaya çalışmak, onun ayetleri üzerinde tefekkür etmek ve ahkamını hayata taşıma azmini kuşanmak olduğunun altını çizdi.

Arpaguş, Cenabıhakk'ın yeryüzüne rahmetinin tecellisi Kur'an-ı Kerim'in, insana hakkı ve hakikati öğreten, adalet, merhamet ve hikmet yolunu gösteren en büyük rehber olduğuna dikkati çekerek, onun rehberliğine sarılanların mutlaka huzura kavuştuğunu ve selamete ulaştığını belirtti.

Kadir Gecesi'nin aynı zamanda af ve mağfiret gecesi olduğunu vurgulayan Arpaguş, şu ifadeleri kullandı:

"Peygamber Efendimiz, 'Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet' duasını bizlere öğreterek bu gecenin bağışlanmak için bir fırsat gecesi olduğuna işaret buyurmuştur. O halde bu kutlu gecede öncelikle hayatımızın kapsamlı bir muhasebesini yaparak ellerimizi Cenabıhakk'ın sonsuz rahmetine açıp nasuh bir tevbe ile hatalarımız için af dileyelim. Bir daha aynı hatalara düşmemek için içtenlikle Allah'ın inayetine sığınıp bu geceyi yeni bir başlangıç için milat kılalım. Rabb'imizle, kendimizle ve bütün varlık alemiyle ilişkilerimizi tevhid, adalet, merhamet, emanet, sorumluluk ve güzel ahlak üzere şekillendirmeye söz verelim. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve Alem-i İslam'ın Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin hürmetine başta Gazze ve Filistin olmak üzere bölgemizde ve dünyanın pek çok yerinde zor ve sıkıntılı günler yaşayan kardeşlerimiz için bir kurtuluş imkanı bahşetmesini ve bizleri de buna vesile kılmasını Yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti

Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı

Savaş sürerken ABD ve İsrail'e ağır darbe! Yüzlerce kişiyi yakaladılar
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler

Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Savaş sürerken Veliaht Prens'ten Trump'a skandal tavsiye
Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin

İran Trump'a meydan okudu: Cesaretin varsa...
İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

İran'dan intikam saldırısı! Gece vuruldu, saatlerdir yanıyor
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler

Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı 'Rusya' iddiası

Mücteba Hamaney hakkında bomba "Rusya" iddiası
Kim: Trump'ın akıl sağlığı yerinde değil, ABD'li bir bunak

Trump'a "füze"yi bu kez Kim attı