Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mirac Kandili'ni Malatya'da Kutladı

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Mirac Kandili münasebetiyle bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Miraç Kandili dolayısı ile Malatya'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve 6 Şubat Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Başkan Sami Er'le bir araya gelen Arpaguş, Malatya'da camilere ve cami yapımlarına verdiği destekten dolayı Başkan Er'e teşekkür ederek, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra önemli bir inşa faaliyetinin yapılıyor. Allah, devlete ve millete zeval vermesin. 3 yılda 500 bin konut çok büyük bir hizmet. Sizde de TOKİ tecrübesi olunca Malatya'da bir avantaj olmuş" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'nın Hatay'dan sonra en büyük hasar alan il olduğunu belirterek, "Malatya'da ilk başlangıçta bir şey yok zannedildi ama Hatay'dan sonra en çok hasar alan ildi. Büyük bir yıkım oldu. Kısa sürede ihaleleri tamamladık ve binalar yükseldi. Artık final aşamasındayız" ifadelerini kullandı.