Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Fetahu ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu ile bir araya geldi.

Başkent Üsküp'te, Kuzey Makedonya İslam Birliği binasında yapılan görüşmenin ardından ikili, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir iftar programına katılmak üzere Kuzey Makedonya'da bulunduklarını aktaran Arpaguş, "Benim bu Üsküp'e ilk gelişim. Ay sonunda bir toplantı daha var. İnşallah bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Sadece Kuzey Makedonya'da değil, Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, Balkanlar'da, ecdadımızın bize emanet olarak bıraktığı bütün coğrafyalarda hizmet alanımız neyi gerektiriyorsa o hizmetleri yerine getirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Arpaguş, Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya selamlar ve sevgiler getirdiklerini ifade etti.

"Büyük Üsküp Camisi işbirliğimizin en büyük sembolü"

Fetahu da Diyanet İşleri Başkanlığının Kuzey Makedonya'daki inananlara karşı büyük özen gösterdiğini, bunun yapılan yatırımlarla kanıtlandığını söyledi.

Ülkesindeki Osmanlı camilerinin restorasyonuna ilişkin yapılan yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getiren Fetahu, "Çünkü bunlar, bizi İslam Osmanlı İmparatorluğu dönemine bağlamanın yanı sıra, (Kuzey) Makedonya'nın en güzel çiçekleridir. Türkiye'nin, Diyanet İşleri Başkanlığının ve kurumlarının ülkemizle, Kuzey Makedonya İslam Birliği ile işbirliğinin en büyük sembolü, ibadete açılan ve büyük bir sevinçle karşılanan ülkemizin güzelliği olan Büyük Üsküp Camisi'dir." ifadelerini kullandı.

Fetahu, Büyük Üsküp Camisi'nin inşasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle yapılmasına da büyük önem atfettiklerinin altını çizdi.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'un Balkan Din Alimleri toplantısının başkent Üsküp'te düzenlenmesi yönündeki inisiyatifinden dolayı memnuniyetini dile getiren Fetahu, o toplantının en iyi şekilde gerçekleşmesi için azami gayret göstereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
