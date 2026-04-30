Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kur'an kursu öğrencilerinin yemek ve sinema talebini kabul etti

Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Kur'an kursu öğrencilerinin sosyal medya üzerinden kendisine yönelttiği yemek ve sinema talebini kabul etti.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir Kur'an kursunun öğrencileri sosyal medya üzerinden Arpaguş'a çağrı yaparak, yemek ve 571 Rahmet Peygamberi filmini izleme talebinde bulundu.

Arpaguş da öğrencilerin talebine olumlu karşılık vererek, bu etkinliğin masraflarını üstleneceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından öğrencilere cevap veren Arpaguş, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili evlatlarım, Kur'an-ı Kerim'i öğrenme yolundaki gayretinizi ve hocanızla birlikte ortaya koyduğunuz bu güzel tabloyu görmek kalbimizi ısıttı. Her birinizin azmi, geleceğimiz adına büyük bir umut vesilesidir. Rabbim ilminizi artırıp yolunuzu açık eylesin. Bu güzel hatıranın küçük bir müjdesi olarak, yemek ve sinema gününüzün masrafları bizden olsun. Hepinize şimdiden keyifli ve unutulmaz bir gün diliyorum."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu

İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! İşte gemilerdeki Türk sayısı

Chanel'in çıplak ayak görünümlü sandaletinin fiyatı dudak uçuklattı: Bu hangi arzın talebi?

Görenleri şaşkına çeviren sandaletin fiyatı dudak uçuklattı
İsrail alarmda! Hizbullah savaşta ilk kez bu silahı kullandı

İsrail şokta! Hizbullah savaşta ilk kez bu silahı kullandı
Soylu'dan Gülistan Doku sorusu yönelten muhabire sert tepki

Soylu soruyu duyunca küplere bindi! Muhabire beklenmeyen hareket
Ronaldo'dan geceye damga vuran el hareketi

Dün geceye damga vuran olay!

Chanel'in çıplak ayak görünümlü sandaletinin fiyatı dudak uçuklattı: Bu hangi arzın talebi?

Görenleri şaşkına çeviren sandaletin fiyatı dudak uçuklattı
Rakibini yumruklayan kaleciye ömrü boyunca unutamayacağı ceza

Bu yumruğun bedelini fena ödedi
İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var

İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, 31 Türk var