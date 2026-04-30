Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kur'an kursu öğrencilerinin yemek ve sinema talebini kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Kur'an kursu öğrencilerinin sosyal medya üzerinden kendisine yönelttiği yemek ve sinema talebini kabul etti.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir Kur'an kursunun öğrencileri sosyal medya üzerinden Arpaguş'a çağrı yaparak, yemek ve 571 Rahmet Peygamberi filmini izleme talebinde bulundu.

Arpaguş da öğrencilerin talebine olumlu karşılık vererek, bu etkinliğin masraflarını üstleneceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından öğrencilere cevap veren Arpaguş, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili evlatlarım, Kur'an-ı Kerim'i öğrenme yolundaki gayretinizi ve hocanızla birlikte ortaya koyduğunuz bu güzel tabloyu görmek kalbimizi ısıttı. Her birinizin azmi, geleceğimiz adına büyük bir umut vesilesidir. Rabbim ilminizi artırıp yolunuzu açık eylesin. Bu güzel hatıranın küçük bir müjdesi olarak, yemek ve sinema gününüzün masrafları bizden olsun. Hepinize şimdiden keyifli ve unutulmaz bir gün diliyorum."