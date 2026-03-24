Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, '16. Eğitim Görevlileri Semineri'nde konuştu Açıklaması

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "16. Eğitim Görevlileri Semineri"nde konuştu.

Diyanet'in, Kur'an ve sünnet ekseninde üretilen sahih dini bilgiyle toplumu din konusunda aydınlattığı ve milletin manevi hayatına rehberlik ettiğini belirten Arpaguş, "Diyanet İşleri Başkanlığı, yüce dinimizin evrensel ilkelerini ve hayat veren değerlerini günümüze taşımak için toplumun tüm kesimlerine hizmet götürmeyi amaçlayan, bütün kesimleri kucaklamayı gaye edinen bir yaklaşımla hizmet üretmektedir." açıklamasını yaptı.

Arpaguş, Başkanlığın yurt içi ve yurt dışındaki hizmet ağının her geçen yıl daha da genişlediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün Başkanlığımız, ülkemizin en ücra köşelerinde bile hizmet üretmekte, en kılcal damarlarına kadar hizmet götürmektedir. İbadet yerlerinin yönetilmesinden yaygın din eğitimine, aile ve gençlik hizmetlerinden manevi danışmanlığa, yayıncılık faaliyetlerinden kültürel programlara kadar uzanan geniş bir yelpazede çalışmalar yapmaktadır."

Ülkemiz genelinde yürütülen faaliyetlerin yanı sıra ümmet coğrafyamızda ve dünyanın dört bir yanında soydaş ve dindaşlarımıza yönelik hizmetlerimiz de her geçen gün çeşitlenerek yaygınlaşmaktadır. Böylesine geniş bir hizmet alanında başarıya ulaşmanın en temel unsuru, hiç şüphesiz nitelikli insan kaynağımız olacaktır."

"Etkili bir din hizmeti, bu hizmeti yürüten personelin yeterliliğine bağlıdır"

Din hizmetinin sadece bilgi aktarımından ibaret olmadığını vurgulayan Arpaguş, "Din hizmeti insanların kalbine dokunan, onlara umut aşılayan, istikamet kazandıran kapsamlı bir hizmettir. Onun için bu hizmet, büyük bir hassasiyet ve titizlik ister. Bu hizmet, ilmi derinlik, hikmetli bir yaklaşım, güçlü bir temsil kabiliyeti, sağlam bir ahlak ve yüksek bir sorumluluk bilinci ister. Bu hizmeti hakkıyla yerine getirebilmek için iyi yetişmiş, donanımlı ve mesleğini hakkıyla benimsemiş din görevlilerine sahip olmak, ihtiyaçtan öte bir zorunluluk halini almıştır. Zira etkili bir din hizmeti, bu hizmeti yürüten personelin yeterliliğine bağlıdır. Diyanet Akademisi, bu anlamda bizim için vazgeçilmez ve çok değerli bir imkandır." değerlendirmesinde bulundu.

Arpaguş, Diyanet Akademisinin kuruluş amacının din görevlilerinin mesleğe hazırlanmasını, meslek içerisinde kendilerini geliştirmelerini ve değişen şartlar çerçevesinde kendilerini sürekli yenilemelerini temin etmek olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Başkanlığımız bünyesinde hizmet verecek olan personelin mesleki yeterliliklerini en üst seviyeye taşımak zorundayız. Ancak, akademi bünyesinde verilen eğitimlerin hedefi bununla sınırlı kalmamalıdır. Bu noktada en az mesleki yeterlilikler kadar önemli olan diğer bir husus da personele kurumsal aidiyet, hizmet şuuru ve bir gelecek mefküresi kazandırılmasıdır. Her bir görevlimizin güçlü bir dini bilgi altyapısı ile birlikte, pedagojik becerilere ve yüksek temsil yeteneğine sahip olmasının da sağlanması artık günümüzde elzemdir."