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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu Valisi Muammer Erol'u Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu Valisi Muammer Erol'u Ziyaret Etti
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'da gerçekleştirdiği ziyarette Vali Muammer Erol ile bir araya geldi. Erbaş, Diyanet hizmetlerine verdikleri desteklerden dolayı Erol'a teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu Valisi Muammer Erol'u ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, bazı programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da Valiliğe ziyaret gerçekleştirdi.

Burada Vali Erol tarafından karşılanan Erbaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ordu'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Diyanet hizmetlerine verdikleri desteklerden dolayı Vali Erol'a teşekkür etti.

Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ve Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek de yer aldı.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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