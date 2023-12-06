Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hizmetleri daha nitelikli hale getirmek için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hizmetlerimizi daha nitelikli hale getirmemiz ve vatandaşlarımıza doğru dini bilgiyi daha kolay bir şekilde ulaştırmanın yollarını aramamız gerekir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca Ankara'da düzenlenen "Akademi İstişare Kurulu Toplantısı"na katıldı. Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan toplantının açılışında konuşan Erbaş, toplantıda aday din görevlilerinin mesleki eğitimlerine yönelik istişarelerin yapılacağını dile getirdi. Yaşanılan bilgi ve bilişim çağında iletişim ve etkileşimin olağanüstü boyutlara ulaştığını kaydeden Erbaş, "Hız ve enformasyonun hayatı kuşattığı bir dönemi de ifade eden bu süreçte ortaya çıkan tehditlerin sert rüzgarları, yerleşik değerleri de altüst etmektedir. Etkisini her alanda hissettiğimiz küresel ölçekteki gelişmeler, deyim yerindeyse toplumsal hayata ayar vermekte ve kendi şartlarıyla onu adeta yeniden biçimlendirmektedir. Bilinmelidir ki bu karmaşık ve sorunlu sürece ancak köklü, sistematik ve kapsamlı bir eğitimle müdahale edilebilecektir" dedi.

"Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, din eğitimi alanındaki çalışmaları da sürekli gelişime zorluyor"

Erbaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hemen her alanda yeni açılımlara neden olduğuna işaret ederek, "Toplumların temel dinamiklerinden olan eğitim de bu durumdan etkilenmektedir. Söz konusu etki, doğal olarak din eğitimi alanındaki çalışmaları da değişime ve sürekli gelişime zorlamaktadır. Dolayısıyla bugün topluma din eğitimi ve hizmeti sunulması, milli ve manevi değerlerin kazandırılması noktasında yeni açılımlardan azami şekilde istifade edilmesi önem arz etmektedir" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının yasal olarak toplumun bütün kesimlerine din hizmeti sunma ve rehberlik yapmakla yükümlü olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Kanunumuzda öne çıkan maddemiz budur; toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet, ahlak konularında destek olmak. Bu mükellefiyet, her türlü siyasi ve ideolojik görüşün üstünde hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmeyi gerektirmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hizmetlerimizi daha nitelikli hale getirmemiz ve vatandaşlarımıza doğru dini bilgiyi daha kolay bir şekilde ulaştırmanın yollarını aramamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Başkanlığın zamanın şartlarını dikkate alan bir yaklaşımla çok yönlü ilmi çalışmalar yapması ve Diyanet hizmetlerinde bir gelecek perspektifi oluşturma mecburiyetinde olduğunu belirtti. - ANKARA