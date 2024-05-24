Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremde hayatını kaybeden imam hatip Ali Bal'ın ailesini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde eşi ve çocuğuyla birlikte vefat eden imam hatip Ali Bal'ın ailesine ziyarette bulundu.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Ali Bal'ın Kahramanmaraş'ta yaşayan, Ali Vehbi Aslantürk Camisi'nde imam hatip olarak görevini sürdüren babası Adem Bal'ı evinde ziyaret etti.

Ziyaretinde aileye taziyelerini ileten, Ali Bal'a Allah'tan rahmet dileyen Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman ailenin yanında olduklarını vurguladı.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından depremlerde hayatını kaybedenler için dua eden Erbaş, Bal'ın depremlerden sağ kurtulan 7 yaşındaki kızı Zeynep Ravza ile sohbet etti.

Başkan Erbaş'a Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Konya İl Müftüsü Ali Öge ile Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan da eşlik etti.