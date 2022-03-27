Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hutbede Atatürk'ü anmıyorsun" eleştirilerine elindeki tarihi kararnameyle yanıt verdi: Kendisi istememiş
- Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbelerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmadığına yönelik eleştirilere yanıt verdi. "Atatürk'ü her vesileyle anıp dua ediyoruz" diyen Erbaş, paylaştığı tarihi kararnamede ise Atatürk'ün bizzat kendisinin hutbelerde anılmak istemediğini belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya Camisi açılışındaki 'Bu vakfımı kimler amacı dışında kullanırsa Allah'ın, meleklerin, peygamberlerin, tüm Müslümanların laneti onların üzerine olsun' sözleri tartışmalara neden olmuştu. Cami açılışının ardından hakkında Atatürk'ü anmadığı yönünde eleştiriler yöneltilen Erbaş, bu eleştirilere tarihi bir kararname ile yanıt verdi.
Erbaş, söz konusu eleştirilerle ilgili Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu. Öztürk'e ayrıyeten Atatürk'ü andığı hutbelere ilişkin 6 video gönderen Erbaş, "Niçin görmezler, anlamak mümkün değil. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gönderdiğim videolarda da göreceğiniz gibi her vesileyle anıp dua ediyoruz. Biz gereğini yapıyoruz, inşallah hayırlısı olur. Selam ve muhabbetlerimle Allah'a emanet olunuz" dedi.
Erbaş, videolarla birlikte biri Osmanlıca, diğeri Türkçeye çevrilmiş iki belge gönderdi. Atatürk ve dönemin bakanlarının imzasını taşıyan 5 Mart 1926 tarihli kararnamede şunlar yazılı: "Bundan sonra camilerde hutbelerde şahıs ismi söylemeksizin 'millet ve cumhuriyetin kurtuluşu için' dua edilmesi karar kılınmış ve bu kararların bütün vilayetlere İçişleri Bakanlığınca tebliğ edilmesi için havale edilmiştir."
Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş, Başbakanlık kararnamesiyle ilgili şu yorumu yaptı: "Gönderdiğim belge dolayısıyla hutbelerde isim anılmasını merhumun kendisi istememiş. Daha sonraki süreçte de hiç hutbelerde yazılmamış. Ben 50 senedir Cuma'ya gidiyorum, pek hatırlamıyorum. Gazi hazretleri, hutbenin namazın bir parçası olduğunu bildiğinden dolayı böyle bir karar aldırmış olabilir. Cumhuriyet tarihi boyunca bu karara hep uyulmuş. Darbe dönemlerinde belki darbecilerin hazırlayıp gönderdiği bir iki hutbede olabilir, bilmemeleri sebebiyle. Bu Atatürk'ün kararına uygun hareket etmemek anlamına gelir. Biz her vesileyle anıp, duamızı yapıyoruz."
İşte, Gazi Mustafa Kemal ve bakanların imzaladığı o kararname: