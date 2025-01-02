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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Kırşehir'de Regaip Kandili Programında Katılımcılara Seslendi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Kırşehir'de Regaip Kandili Programında Katılımcılara Seslendi
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Kırşehir'deki Regaip Kandili programında konuşarak eşlerin ve komşuların haklarına vurgu yaptı. Ayrıca, insanların birbirleriyle barış içinde yaşamaları gerektiğini belirtti ve dünyayı bir imtihan yeri olarak tanımladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Kırşehir'deki Regaip Kandili programına katıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde İl Müftülüğünce organize edilen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İşliyen, programda yaptığı konuşmada, eşlerin, komşuların, akrabaların birbirlerinde hakları olduğunu, aralarında ufak bir tatsızlıktan dolayı küskün olanların barışması ve bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Kul hakkının önemine de değinen İşliyen, Allah'ın rızası ve rahmetine uygun yaşayıp cennetin kazanılması gerektiğini dile getirdi.

Dünyanın bir imtihan yeri olduğunu vurgulayan İşliyen, "Uykudan uyandığımız andan itibaren imtihan başlıyor. 'Sabahın iki rekatı dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır' buyuran Hz. Peygamber'in, müjdesine, çağrısına uyan, onun adına bizi ibadete çağıran müezzine icabet eden bir kimse imtihanı kazanıyor, aksi davranan kaybediyor." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Mustafa Tekin'in de katılımcılara hitap ettiği programa, çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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