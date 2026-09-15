Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hazırlar Tekirdağ'da konferansta konuştu:

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, "Hz. Muhammed'in yeryüzüne teşrifi, insanlık için bir esenlik olmuş, bir rahmet olmuş, bir bereket olmuştur." dedi.

Hazırlar, Çorlu İlçe Müftülüğünce Ünal Baysal Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferansa katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Hazırlar, Mevlid-i Nebi Haftası'nın her yıl farklı temayla kutlandığını söyledi.

Hazırlar, Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifleriyle cehalet ve küfür bulutlarının dağılmaya mahkum olduğunu aktararak, "Efendimizin veladeti, yerlerin ve göklerin Muhammedi nura gark olduğu bir veladettir. Hz. Muhammed'in yeryüzüne teşrifi, insanlık için bir esenlik olmuş, bir rahmet olmuş, bir bereket olmuştur. Onun örnek hayatı müminlerin yolunu aydınlatmış, müminlere rehberlik etmiştir." diye konuştu.

İnsanların Hz. Muhammed'i tanımaya ihtiyacı olduğunu belirten Hazırlar, insanların onu anarken hayatını onun güzel örnekliğiyle anlamlı kılmaya çalışması gerektiğini dile getirdi.

Hazırlar, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Mevlid-i Nebi Haftası'nı coşkuyla kutladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Efendimizi öyle bir çırpıda anlatmak, bir çırpıda anlamak hiç de kolay olmasa gerek. O yüzden biz efendimizi her Mevlid-i Nebi Haftası'nda bir yönüyle, tanımaya, anlamaya çalışıyoruz. Hz. Muhammed bize her yönüyle, her konuda, her zaman ve her yerde en güzel, en ideal ve en mükemmel örnektir. Cenabıhak bize bunu öğretiyor. Biz neye iman edeceğimizi, iman hakikatlerinin neler olduğunu ondan öğrendik."

Tekirdağ Müftüsü Mustafa Bilgiç de programda bir konuşma yaptı.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA