Diyanet İşleri Başkanlığı "En Başarılı Hac Organizasyonu" ödülünü aldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından düzenlenen Lebbeytüm Ödül Töreni'nde 'En Başarılı Hac Organizasyonu' kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, başarının personelin özverisi ve milletin desteğiyle elde edildiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Başkanlığın birinciliğe layık görülmesinden büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

Arpaguş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan'ın da "En Başarılı İletişim ve Koordinasyon" ödülünü almasının sevinçlerini daha da anlamlı kıldığını ifade etti.

Elde edilen başarının, hacılara en iyi şekilde hizmet sunmak için çalışan personelin özverili emeği, hacıların duaları ve milletin desteğinin bir sonucu olduğunu kaydeden Arpaguş, başarıda emeği geçen personele teşekkür ederek hacıların ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.

Arpaguş, "Rabb'imize hamdolsun ki hacılarımıza hizmet yolunda böylesine güzel neticelere ulaşabiliyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı heyecan, sorumluluk ve adanmışlıkla çalışmaya, milletimize ve hacılarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Can
