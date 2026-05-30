Diyanet İşleri Başkanlığı "En Başarılı Hac Organizasyonu" Ödülünü Aldı

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mekke'de düzenlenen "Lebbeytüm Ödül Töreni"nde Diyanet'in "En Başarılı Hac Organizasyonu" kategorisinde birincilik ödülü kazandığını açıkladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Mekke'de düzenlenen "Lebbeytüm Ödül Töreni"nde, Diyanet İşleri Başkanlığı, "En Başarılı Hac Organizasyonu" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"2026 Yılı Hac Organizasyonları Ödül Töreni'nde, Diyanet İşleri Başkanlığımızın 'En Başarılı Hac Organizasyonu' kategorisinde birinciliğe layık görülmesinden büyük bir mutluluk ve gurur duyduk. Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürümüz Hüseyin Demirhan'ın En Başarılı İletişim ve Koordinasyon Ödülüne layık görülmesi, bu sevincimizi daha da anlamlı kılmıştır."

Elde edilen bu başarı; hacılarımıza en güzel şekilde hizmet etme gayretiyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın özverili emeklerinin, hacılarımızın samimi dualarının ve aziz milletimizin desteğinin bir sonucudur. Bu vesileyle, bu kıymetli başarılarda emeği geçen tüm personelimize gönülden teşekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyorum.

Yüce Rabb'imizden hacılarımızın ibadetlerini mebrur ve makbul eylemesini niyaz ediyorum. Rabb'imize hamdolsun ki hacılarımıza hizmet yolunda böylesine güzel neticelere ulaşabiliyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı heyecan, sorumluluk ve adanmışlıkla çalışmaya, milletimize ve hacılarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA