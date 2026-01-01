Haberler

Sivas'ta yolu kardan kapanan köylerdeki diyaliz hastaları ekiplerin yardımıyla hastaneye yetiştirildi

Güncelleme:
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, kardan kapanan yollarında mahsur kalan diyaliz hastaları, sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yolu kardan kapanan 4 köydeki diyaliz hastaları ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Akçakışla, Sarıteke, Yahyalı ve Faraşderesi köylerinde yaşayan diyaliz hastalarının yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kar nedeniyle köye ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekipleri, durumu İlçe Özel İdaresine bildirdi.

İş makineleri yardımıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, 4 diyaliz hastasını tedavileri için Şarkışla Devlet Hastanesine götürdü.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi

