Sivas'ta yolu kardan kapanan köylerdeki diyaliz hastaları ekiplerin yardımıyla hastaneye yetiştirildi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, kardan kapanan yollarında mahsur kalan diyaliz hastaları, sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yolu kardan kapanan 4 köydeki diyaliz hastaları ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Akçakışla, Sarıteke, Yahyalı ve Faraşderesi köylerinde yaşayan diyaliz hastalarının yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Kar nedeniyle köye ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekipleri, durumu İlçe Özel İdaresine bildirdi.
İş makineleri yardımıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, 4 diyaliz hastasını tedavileri için Şarkışla Devlet Hastanesine götürdü.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel