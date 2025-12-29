Haberler

Ağrı'da yolu ulaşıma kapanan köylerde karla mücadele çalışması sürüyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmaları yürütüyor ve Kaymakam Furkan Korkusuz, ekipleri ziyaret ederek durumu yerinde inceledi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köylerde çalışma yapılıyor.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kırsalda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Diyadin ilçesinde de devam eden kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Diyadin Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında karla mücadelesine devam ediyor.

Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, karla mücadelede görev yapan ilçe özel idaresi ekiplerini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Korkusuz, vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerin aralıksız şekilde görevlerinin başında olduğunu belirtti.

