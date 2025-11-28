Haberler

Diyabet ve KOAH Farkındalığı İçin Yürüyüş Düzenlendi

Diyabet ve KOAH Farkındalığı İçin Yürüyüş Düzenlendi
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Dünya Diyabet ve KOAH Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte, hastalıklara dikkat çekildi ve vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde diyabet ve KOAH hastalığına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

"Dünya Diyabet ve KOAH Günü" dolayısıyla Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi personeli ile vatandaşlar, Merkez Cami önünde toplanarak ellerinde dövizlerle Şehir Parkı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar atan grup, vatandaşlara diyabet ve KOAH hastalığıyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.

Burada grup adına konuşan Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Mumcu, günün anlam ve önemine dikkat çekmek için yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sağlık için her gün 10 bin adım yürümemizi de etkinliğimiz vesilesiyle tekrar hatırlatmış olalım istedik. Yürüyüşümüze katılanlara teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğe, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Gölyaka Devlet Hastanesi Başhekimi Volkan Fındık, Hastane Müdürü Mustafa Mumcu, Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları ve daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
