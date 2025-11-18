Haberler

Divriği'de Maden Ocağında Göçük: Ekipler Şantiye Müdürünü Kurtarmak İçin Çalışıyor

Divriği'de Maden Ocağında Göçük: Ekipler Şantiye Müdürünü Kurtarmak İçin Çalışıyor
Güncelleme:
Sivas'ın Divriği ilçesinde bir demir madeni ocağında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı kurtarmak için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Olay yerine sevk edilen ekipler, gece ara vererek sabah yeniden çalışmalara başladı.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde bir demir madeni ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) kurtarmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Çaltı köyü mevkisinde faaliyet gösteren demir madeni ocağında meydana geldi. Maden sahasında çalışma yapıldığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu. Sahada görev yapan şantiye müdürü Sabri Yıldırım, toprak altında kaldı. Madende bulunan diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yaşanan kısmı toprak kayması ve kaya yuvarlanması nedeniyle gece saatlerinde çalışmalara ara verildi. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara yeniden başlandı. Bölgede 16 AFAD, 3 jandarma asayiş timi, 1 komando timi ile birlikte Divriği, Kangal ve Erzincan'ın İliç ilçesinden gelen itfaiye ekipleri ile birlikte toplamda 52 personel görev yapıyor. Göçük altında kalan Sabri Yıldırım'ı kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
