Haberler

Sivas'ta maden ocağında göçük: Şantiye müdürü 21 gündür aranıyor

Sivas'ta maden ocağında göçük: Şantiye müdürü 21 gündür aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Divriği ilçesindeki bir demir madeni ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı bulmak için 21 gündür süren arama çalışmaları devam ediyor. Olayda, AFAD ve jandarma gibi ekipler görev alırken, kadavra arama köpeği de kullanılıyor.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları 21'inci gününde sürüyor.

Olay, 17 Kasım'da ilçeye bağlı Çaltı köyü mevkisinde faaliyet gösteren demir madeni ocağında meydana geldi. Maden sahasında çalışma yapıldığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu. Sahada görev yapan şantiye müdürü Sabri Yıldırım, toprak altında kaldı. Madendeki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede, Yıldırım için arama çalışmaları, AFAD, jandarma asayiş timi, komando timi ve UMKE olmak üzere toplamda 39 personel ile 21 gündür sürüyor. Çalışmalarda bir de kadavra arama köpeği kullanılıyor. Geceleri ara verilen çalışmalar, sabah yeniden başlıyor. Çalışmalar olası toprak kaymalarına karşı titizlikle yürütülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
Diyarbakırlı ustadan güldüren arıza tespit çalışması

Ustanın arıza tespit çalışması olay oldu, görenler kahkahaya boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.