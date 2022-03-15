DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, düzenlenen mitingde konuştu

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, güvencesiz çalışma biçimlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Çerkezoğlu, DİSK tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, çalışanların enflasyon nedeniyle zor bir dönem yaşadığını anlattı.

Hükümetten acil talepleri olduğunu dile getiren Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Elektrik, su, doğal gaz başta olmak üzere yapılan bütün zamları geri alın diyoruz, faturalardaki vergiyi kaldırın diyoruz. Tüm maaş ve ücretler yaşanan bu yüksek enflasyon karşısında eridi gitti. Başta asgari ücret olmak üzere bütün ücretleri güncelleyin ve bütün ücretlere en az asgari ücret artışı oranında zam yapın diyoruz. En düşük emekli oran aylığını asgari ücret düzeyine çıkartın ve EYT mağduriyetine de son verin diyoruz. Ücretler üzerindeki vergi yükünü düşürün diyoruz. Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz biliyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok alınan adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. Belediyelerdeki şirket işçiliği başta olmak üzere esnaf, kuryelik, taşeronluk bütün güvencesiz çalıştırma biçimlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. İşçi sınıfının emeğini ve ekmeğini korumasının bir yolu var. O da örgütlü olmak, sendikalı olmak, toplu sözleşme, grev hakkını kullanabilmek, o nedenle sendikal haklarımızın önündeki bütün engelleri kaldırın diyoruz."

DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınadı. Çalışkan, "Dünya genelinde kamusal sağlık sistemi güçlendirilmesi gerekirken ülkeler silahlanma bütçelerini artırıyorlar. Ukrayna'da yaşanan işgal ve savaş milyonlarca insanı etkiliyor. Savaşlar insanı yok ediyor, doğayı yok ediyor, ayrımcılığı, eşitsizliği ve nefreti derinleştiriyor." diye konuştu.

Mitinge, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ile HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de katıldı.