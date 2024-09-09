Üye Girişi
Haberler

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Trakya İşçi Buluşması'na Katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Tekirdağ'da düzenlenen Trakya İşçi Buluşması mitingine katıldı. Çerkezoğlu, gelirde adalet, vergide adalet ve ülkede adalet için yıllardır mücadele verdiklerini belirtti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK tarafından Tekirdağ'da düzenlenen "Trakya İşçi Buluşması" mitingine katıldı.

Hasan Ali Yücel Meydanı'ndaki mitingde konuşan Çerkezoğlu, sözlerine Türkiye'nin, Diyarbakır'dan Narin ile gelen acı haberle yıkıldığını, herkesin bu acıyı derinden hissettiğini belirterek başladı.

Her zaman emekçinin yanında olduklarını anlatan Çerkezoğlu, "Gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet için yıllardır mücadele veriyoruz."dedi.

Çerkezoğlu, her yerde işçilerle bir arada olmaya özen gösterdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İki yılı aşkın süredir iş yerlerinden başlayan vergi daireleri önlerine kadar uzanan sayısız eylem ve mitinglerle en son İstanbul'dan Ankara'ya yaptığımız yürüyüşle devam eden gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet mücadelemizin yeni bir sürecini başlattık. Yine iş yerlerinden başladık. Türkiye'nin dört bir yanında işçi buluşmalarında yan yana geliyoruz. Kırşehir'den başladık geçen hafta ardından İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, İzmir, Aydın, Adana, Balıkesir, Muğla, Artvin, Tunceli ve Bursa'da bir araya geldik. Bugün Trakya'da arkadaşlarımızla bir aradayız."

Bölgelerde büyük işçi buluşmaları düzenleyeceklerini dile getiren Çerkezoğlu, iş yerlerinden başlayan sesleri alanlara taşımaya devam edeceklerini kaydetti.

Daha sonra mitingde işçiler adına konuşan Aylin Demir de işçilerin ödediği vergilerin kaldırılması ve asgari ücretin arttırılması gibi işçilerin taleplerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından grup, "Vergide adalet istiyoruz" sloganları atarak dağıldı.

Mitinge, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve işçiler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel
Narin cinayetinde ilk itiraf: Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi, alıp dereye götürdüm

"Amcası cesedi çuval içerisinde bana verdi, dereye götürdüm"

 8 yaşındaki Narin'in mezarı! Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı

Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı

 İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

İmamın sözleri Narin'in cenaze törenine damga vurdu
Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
EXXEN CANLI İZLE! Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bu akşam (9 Eylül) hangi maçlar var? Narin'e ne oldu, başına ne geldi? Kaybolan Narin olayında son durum! Harry Potter 4 Ateş Kadehi neden kaldırıldı? Harry Potter ve Ateş Kadehi ne anlatıyor? Gülbin Tosun NOW'dan ayrıldı mı? Gülbin Tosun ne dedi, olayı nedir? Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun istifa mı etti? CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Eylül altın fiyatı! Narin'in cenazesi nereye defnedilecek? Narin'in cenazesi kime teslim edildi? Apple etkinliği ne zaman? Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 9 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! ''43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü'' diyen bir 'Kurtlar Vadisi' hayranının bahsettiği karakter hangisidir? Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle!
title