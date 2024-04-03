Üye Girişi
Haberler

DİSK, Beşiktaş'taki yangınla ilgili basın açıklaması yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangına ilişkin basın açıklaması yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile beraberindekiler, Gayrettepe'de yangının meydana geldiği yerde toplanarak, çeşitli sloganlar attı.

Çerkezoğlu, basın açıklamasında, dün İstanbul'un göbeğinde bir işçi kıyımının yaşandığını söyledi.

Olayın yaşandığı alanda gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını merak ettiklerini belirten Çerkezoğlu, "DİSK olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Çerkezoğlu, işçi sağlığı ve güvenliği alanının tümüyle üniversiteler, ilgili meslek örgütleri ve sendikalar tarafından denetlenen ve organize edilen bir alan haline getirilmesinin şart olduğunu kaydetti.

Öte yandan bazı STK'ler de Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangına ilişkin olay yerinde toplandı.

Grup adına açıklama yapan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Avcı, "yeni katliamlar yaşanmaması için kar ve kazanç önceliği yerine insan hayatını öne alan düzenlemelerin yapılması gerektiğini" dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor-Fenerbahçe PFDK cezaları açıklandı! Kim, ne ceza aldı? 4 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 4 Nisan Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı mı? İmamoğlu mazbatasını alırken ne dedi? Ekrem İmamoğlu mazbatasını ne zaman aldı, mazbatasını aldı mı? İmamoğlu ne söyledi? Ankara'da yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu? Yaralı veya ölü var mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Olaylı derbinin faturası belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ne ceza verildi? TFF ne dedi? DOLAR NE KADAR? 3 Nisan Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Van'da Erkan Baş'a müdahale! Van'da neler oluyor? Sokağa çıkma yasağı var mı? Gaddar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gaddar hangi kanalda yayınlanıyor? ANLIK ALTIN FİYATLARI! 3 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın ne kadar? Aydilge'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Aydilge'nin son durumu nedir? 3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanada'da neden acil durum ilan edilidi? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI YAYIN!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title