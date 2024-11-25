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DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan Taksim Yasaklarına Sert Tepki

DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan Taksim Yasaklarına Sert Tepki
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DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Valiliği'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde gerçekleştirilmek istenen etkinliği yasaklamasını eleştirerek, 'Taksim'i kadınlara kapatmak, kadına yönelik şiddettir!' dedi.

(İSTANBUL) DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Valiliği'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde Beyoğlu'nda yapılmak istenen etkinliği yasaklamasına tepki gösterdi. Çerkezoğlu, " Taksim'i kadınlara kapatmak, kadına yönelik şiddettir! Kadın düşmanı politikaların bir parçasıdır!" dedi.

İstanbul Valiliği'nin, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerin 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasakladığını açıklamasına tepkiler devam ediyor. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yasağa tepki gösterdi. Çerkezoğlu, " Taksim'i kadınlara kapatmak, kadına yönelik şiddettir! Kadın düşmanı politikaların bir parçasıdır!" dedi.

Çerkezoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Taksim yasakları kabul edilemez!"

"Taksim 1 Mayıs alanı işçilerden sonra 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde sesini yükseltmek isteyen kadınlara da kapatılmak isteniyor. Türkiye'de kadın cinayetleri, şiddet, taciz ve ayrımcılık hız kesmeden devam ederken, kadınların haklı taleplerini ülkenin kalbinde, kentin merkezi meydanı olan Taksim Meydanı'nda dile getirmesi kimi, neden rahatsız ediyor? Taksim'i kadınlara kapatmak, kadına yönelik şiddettir! Kadın düşmanı politikaların bir parçasıdır!

Hukuksuzluğun rutini haline gelmiş Taksim yasakları kabul edilemez! Taksim Meydanı, dün olduğu gibi yarın da işçilerin, emekçilerin ve kadınların meydanı olmaya devam edecek."

Kaynak: ANKA / Güncel
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