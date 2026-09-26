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DİSK Başkanı Çerkezoğlu, AYM önünde yaşamına son veren emekli polis için çağrı yaptı

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DİSK Başkanı Çerkezoğlu, AYM önünde yaşamına son veren emekli polis için çağrı yaptı
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Anayasa Mahkemesi önünde yaşamına son veren emekli polis memuru için sosyal medyadan açıklama yaptı. Çerkezoğlu, emekliler için insanca yaşam sağlamanın lütuf değil yönetenlerin görevi olduğunu ve bunun daha fazla bekleyemeyeceğini söyledi.

(ANKARA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Ülkeyi yönetenlere çağrımızdır: Emekliler için insanca bir yaşam sağlamak lütuf değil, görevinizdir ve bu görevin yerine getirilmesi daha fazla bekleyemez, ertelenemez" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Anayasa Mahkemesi önünde emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamına son vermesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi önünden yüreklerimize tarifsiz bir acı yayıldı. Ali Şekeroğlu'nu kaybettik. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Bir ömür çalışmış insanlarımızın, insanca ve onurlu bir yaşama dair umutlarını kaybetmemesi hepimizin mücadele görevidir. Emeklileri yoksulluğa mahküm eden siyasi tercihlere karşı, bu adaletsiz düzene karşı insanca bir yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Ülkeyi yönetenlere çağrımızdır: Emekliler için insanca bir yaşam sağlamak lütuf değil görevinizdir ve bu görevin yerine getirilmesi daha fazla bekleyemez, ertelenemez."

Kaynak: ANKA
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