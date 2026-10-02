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DİSK Basın-İş, gazeteci Derya Okatan'ın tutuklama talebiyle sevk edildiğini bildirdi

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DİSK Basın-İş, gazeteci Derya Okatan'ın tutuklama talebiyle sevk edildiğini bildirdi
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DİSK Basın-İş, gazeteci Derya Okatan'ın Ankara'da evinden gözaltına alınarak İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğünü, ifadesi alınmadan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini bildirdi. Sendika, Okatan'ın serbest bırakılmasını isteyerek baskıları kınadı.

(ANKARA) - DİSK Basın-İş, sendikanın Disiplin Kurulu Üyesi gazeteci Derya Okatan'ın Ankara'daki evinden gözaltına alınarak İstanbul'a götürüldüğünü ve savcılık tarafından ifadesi alınmadan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini bildirdi.

DİSK Basın-İş, gazeteci ve sendikanın Disiplin Kurulu Üyesi Derya Okatan'ın gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Okatan'ın Ankara'daki evinden gözaltına alınmasının ardından İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sendikamızın Disiplin Kurulu Üyesi Derya Okatan, Ankara'daki evinden gözaltına alınarak İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Savcı, Derya'yı ifade dahi almadan tutuklamaya sevk etti. Gazetecilere ve sendikacılara yönelik baskıları şiddetle kınıyoruz. Derya Okatan derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA
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