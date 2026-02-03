Haberler

Ocak Ayı Enflasyon Verileri... Disk-Ar: Asgari Ücretli Daha Ücreti Cebine Girmeden Bin 359 TL'sini Kaybetti

Güncelleme:
DİSK Araştırma Merkezi, asgari ücretlinin enflasyon karşısında büyük kayıplar yaşadığını belirtti. TÜİK verilerine göre gıda ve genel fiyat artışları yükseklik göstermekte ve düşük gelir grupları en çok etkilenen kesim olmaktadır.

(ANKARA) - DİSK Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada (DİSK-AR), "Asgari ücretli, daha ücreti cebine girmeden bin 359 TL'sini kaybetti" denildi.

DİSK-AR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK yıllık resmi TÜFE oranını yüzde 30,65, gıda enflasyonu oranını yüzde 31,69 olarak açıkladı. TÜİK'e göre 12 aylık ortalamalara göre enflasyon oranı yüzde 33,98! 2005 yılına göre genel fiyatlar 32,2 kat artarken, gıda fiyatları 46,9 kat arttı. Asgari ücret yılın ilk ayında bin 359 TL, en düşük emekli aylığı 968 TL kayıp yaşadı! 23 yıllık AKP iktidarları döneminin neredeyse tümünde ocak ayı enflasyonu bir önceki yılın aralık ayı enflasyonundan yüksek çıktı, emekçiler kaybetti."

AKP, yaklaşık 5 yıldır yıllık enflasyon oranını iktidara geldiği dönemin altına düşürmeyi başaramadı. Kira, konut ve ulaştırma harcamaları artıyor. Düşük gelirliler gıdadan kısıp kira ve ulaşıma harcıyor. TÜİK madde fiyat listesini gizlemeye devam ediyor. TÜİK yargı kararına rağmen madde fiyat listesini yine açıklamadı. Toplumsal sınıf ve kesimler enflasyonun sonucu ortaya çıkan geçim sıkıntısını oldukça farklı hissediyor.  En düşük yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6,3'ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 30,4'tür. En yüksek yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1'ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı yüzde 12,8'de kalmaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel
