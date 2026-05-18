Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinde yaşamını yitirenleri andı

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Türkleri sürgününün 82. ve Çerkes Sürgünü'nün 162. yılını anarak, acıları paylaştı ve hayatını kaybedenleri saygıyla andı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kırım Tatar Türklerinin, 82 yıl önce bugün ana vatanlarından zorla koparılarak sürgüne gönderildiği belirtilerek, "1944 sürgününde yüz binlerce Kırım Tatarı çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürülmüş, birçoğu maruz kaldıkları koşullar sonucunda hayatını kaybetmiştir. Soydaşlarımız, uzun yıllar boyunca ana vatanları olan Kırım yarımadasına dönememiştir. Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının acıları, Yarımada'nın yasa dışı biçimde ilhakıyla daha da ağırlaşmıştır. Türkiye, Kırım Tatarlarının milli kimlik, dil ve kültürlerinin korunması ile güvenlik ve refahlarının sağlanmasına yönelik desteğini sürdürecektir. Çerkes Sürgünü ise 162 yıl önce 21 Mayıs'ta Kafkas halklarını çok ağır şartlar altında ana vatanlarını terk etmeye zorlayan, Kafkasya'ya büyük kayıplar ve derin acılar yaşatan büyük bir insani trajedi olarak hafızalardaki yerini korumaktadır. Kırım Tatarlarının ve Kafkasya'nın kardeş halklarının acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
