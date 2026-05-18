Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım Tatar ve Çerkes Sürgünlerine Anma Açıklaması

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım Tatar Türkleri'nin sürgününün 82'nci yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, yüz binlerce Kırım Tatarı'nın çalışma kamplarına sürüldüğü ve büyük acılar yaşandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Çerkes Sürgünü'nün de Kafkas halkları açısından büyük bir insani trajedi olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Türkleri'nin, 82 yıl önce bugün sürgün edilişlerine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Kırım Tatar Türkleri, 82 yıl önce bugün ana vatanlarından zorla koparılarak sürgüne gönderilmişlerdir. 1944 sürgününde yüz binlerce Kırım Tatarı çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürülmüş, birçoğu maruz kaldıkları koşullar sonucunda hayatını kaybetmiştir" dedildi.

Açıklamada ayrıca, şu açıklamalara yer verildi:

"Soydaşlarımız, uzun yıllar boyunca ana vatanları olan Kırım yarımadasına dönememiştir. Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının acıları, Yarımada'nın yasa dışı biçimde ilhakıyla daha da ağırlaşmıştır. Türkiye, Kırım Tatarlarının milli kimlik, dil ve kültürlerinin korunması ile güvenlik ve refahlarının sağlanmasına yönelik desteğini sürdürecektir."

Çerkes Sürgünü ise 162 yıl önce 21 Mayıs'ta Kafkas halklarını çok ağır şartlar altında ana vatanlarını terk etmeye zorlayan, Kafkasya'ya büyük kayıplar ve derin acılar yaşatan büyük bir insani trajedi olarak hafızalardaki yerini korumaktadır. Kırım Tatarlarının ve Kafkasya'nın kardeş halklarının acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz."

