Dışişleri Bakanlığından Katar'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Katar'daki bir fabrikada dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Katar halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir gaz tesisinde teknik arıza sonucu patlama meydana gelmişti.

Olay sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve çevreye sızıntı olmadığı açıklanmıştı.

Patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin yaralandığı ve olayın saldırı değil teknik arıza kaynaklı olduğu bildirilmişti.