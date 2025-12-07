Haberler

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği'nden Ankara'da kermes

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) tarafından 40 yılı aşkın süredir sürdürülen burs ve yardım faaliyetlerine kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen geleneksel kermes, bu yıl Ankara'da 50'den fazla yabancı misyonun katılımıyla gerçekleştirildi.

1981 yılında, yurt dışındaki temsilciliklerde görevleri sırasında şehit olan Dışişleri ve diğer Bakanlık mensuplarının ailelerine destek olmak amacıyla kurulan; 1984'te 'Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Dernek' statüsünü alan DMEDD, eğitim bursları ve sosyal yardım projelerine kaynak oluşturmak amacıyla geleneksel kermesini bu yıl Ankara'daki bir otelde düzenledi. Bu yılki kermeste, Dışişleri Bakanlığı'nın yurt içi ve yurt dışı temsilciliklerinden gönderilen yerel ürünlerin yanı sıra Ankara'da bulunan 50'den fazla yabancı ülke misyonu, kendi kültür ve geleneklerini yansıtan ürünleri stantlarda sergiledi. Ülkelerin tanıtım amaçlı hazırladığı stantlar, ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Etkinlikte, yabancı misyonların kendi kültürlerine özgü ürünleri satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek gelirin, DMEDD'nin eğitim ve burs fonu ile yardım projelerinde kullanılacağı ifade edildi.

Slovenya Büyükelçiliği Ekonomik İşler Danışmanı Bengü Yüksel Sarıca, "Slovenya Büyükelçiliği olarak Slovenya'dan gelen özel ballarımızı, tuzlarımızı, zeytinyağlarımızı ve ahşap ürünlerini burada bağış için satmaktayız. Slovenya'nın birçok yeri çok güzel tabii ki. ve özellikle ahşap ürünleri çok ünlü olduğu için sektörel anlamda da çok baskın bir yerde olduğu için bugün onları sergiliyoruz. Hem satıyoruz hem Slovenya'yı tanıtıyoruz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Umarım her sene yine burada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ürdün Büyükelçiliği'nde çalışan Ahmed Abdullah da "Ürdün'ün ürünlerini, kültürel eşyalarını tanıtıyoruz. Onları satmaya çalışıyoruz. Bizim için çok güzel bir gün, çok güzel bir atmosfer var burada. Sanki küçük bir dünya varmış gibi. Biz aynı zamanda diğer farklı kültürleri de tanımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
