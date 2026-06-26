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Dışişleri Kaynakları: Gazze Barış Kurulu'nun Gkry'de Toplantı Yapması Söz Konusu Değil

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Dışişleri Bakanlığı, Gazze Barış Kurulu'nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde toplanacağı iddialarını yalanlayarak, toplantıya Türkiye'nin veya kurulun diğer üyelerinin katılmayacağını açıkladı. Toplantının teknik ve iç koordinasyon amaçlı olduğu belirtildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Gazze Barış Kurulu'nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde toplantı yapacağına ilişkin iddialara dair, "Toplantıya ülkemizden veya Barış Kurulu'nun diğer üyelerinden bir katılım söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Gazze Barış Kurulu'nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde toplantı yapacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Kaynaklar, Gazze Barış Kurulu'nun GKRY'de bir toplantı yapmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Yapılacağı belirtilen toplantının, Gazze Yüksek Temsilciliği Ofisi yetkilileri, Tony Blair Enstitüsü temsilcileri ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi yetkililerinin katılımıyla teknik ve iç koordinasyon formatında gerçekleştirilecek bir faaliyet olduğu belirtildi.

Bu nedenle toplantıya Türkiye'den veya Barış Kurulu'nun diğer üyelerinden herhangi bir katılımın söz konusu olmadığı kaydedildi.

İlgili yetkililerin, toplantı yeri olarak GKRY'nin seçilmesinin uçuş kolaylığından kaynaklandığını aktardıkları ifade edildi.

Kaynaklar, GKRY'nin toplantının ev sahibi olmadığını, toplantıda herhangi bir rolünün bulunmadığını ve konunun Gazze Barış Kurulu'yla bağlantılandırılmasının kasıtlı olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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