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Dışişleri, emekli Büyükelçi Utkan için başsağlığı mesajı yayımladı

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Dışişleri, emekli Büyükelçi Utkan için başsağlığı mesajı yayımladı
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Dışişleri Bakanlığı, 1965-2006 arasında görev yapan emekli Büyükelçi Mehmet Necati Utkan için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, Irak, Japonya ve İtalya'da Devletimizi temsil eden Utkan'ın cenazesinin yarın (8 Ekim) Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde defnedileceği belirtildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybeden emekli Büyükelçi Mehmet Necati Utkan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan mesajda şunlar kaydedildi:

"1965-2006 yılları arasında Bakanlığımızda görev yapan, Irak, Japonya ve İtalya'da Devletimizi temsil eden, Camiamızın değerli mensubu Mehmet Necati Utkan'ı (1942, Ankara) kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhum Büyükelçimizin cenazesi yarın (8 Ekim) Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından anılan mezarlığa defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz."

Kaynak: ANKA
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