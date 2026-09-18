Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Kohat'ta cami yakınındaki terör saldırısını kınadı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Kohat şehrinde bir caminin yakınında cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün (18 Eylül) Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat şehrinde bulunan bir caminin yakınında cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz.

Bu hain terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: ANKA