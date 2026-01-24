Dışişleri Bakanlığı'ndan Şili'ye Taziye Mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Şili'de devam eden orman yangınları nedeniyle yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı ve yaralılara acil şifalar diledi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan, Şili'de hafta boyunca devam eden yangınlar sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımlandı.
Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, " Şili'de hafta boyunca devam eden orman yangınları sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Şili halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA / Güncel