Dışişleri Bakanlığı'ndan Şili'ye Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Şili'de devam eden orman yangınları nedeniyle yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı ve yaralılara acil şifalar diledi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan, Şili'de hafta boyunca devam eden yangınlar sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, " Şili'de hafta boyunca devam eden orman yangınları sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Şili halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
