Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'daki Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı

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Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Amur bölgesinde gerçekleşen uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, kazadan dolayı 'derin üzüntü' duyulduğu ifade edilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Amur bölgesinde uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Amur bölgesinde meydana gelen uçak kazasından dolayı "derin üzüntü" duyduklarını bildirdi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Rusya halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Amur bölgesindeki Tında kentine 15 kilometre uzaklıktaki dağın yamacında düşen An-24 tipi uçağın enkazına ulaşılmıştı.

Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 49 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Uçağın, pilotaj hatası nedeniyle düştüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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