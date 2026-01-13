Haberler

Dışişleri Bakanlığı, Rauf Denktaş'ı vefatının 14. yılında saygı ve rahmetle andı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı vefatının 14. yılında saygı ve rahmetle andı. Bakanlık, Denktaş'ın Kıbrıs meselesine olan katkılarını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı vefatının 14. yılında saygı ve rahmetle andı.

Bakanlığın Nsosyal hesabından Denktaş'a ilişkin anma mesajı yayımlandı.

Rauf Denktaş'ın hayatını Kıbrıs meselesine adadığı vurgulanan paylaşımda, Denktaş'ın vefatının 14. yılında saygı ve rahmetle anıldığı ifade edildi.

Mesajda, anavatan ve garantör Türkiye'nin, Denktaş'ın "Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyorum." sözleriyle kuruluşuna liderlik ettiği, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenliğinin en büyük tezahürü olan KKTC'ye güçlü desteğini her daim sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
