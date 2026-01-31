Haberler

Türkiye'den Pakistan'daki çatışmalarda hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Belucistan'da militanlarla yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Pakistan askerleri için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, terör saldırılarını kınayarak, Pakistan'la dayanışmanın süreceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde militanlarla yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, " Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırılarını kınıyoruz." denildi.

Saldırılarda hayatını kaybeden Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı dilenen açıklamada, terörle mücadelesinde Pakistan'la dayanışma halinde olmaya devam edileceği ifade edildi.

Pakistan'da güvenlik güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 10 asker hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
Haberler.com
