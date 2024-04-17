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Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a başsağlığı açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde meydana gelen sel felaketindeki can kayıplarından derin üzüntü duyduklarını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediklerini ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı dileklerini ilettiklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, " Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde meydana gelen sel felaketindeki can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerindeki sel felaketine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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