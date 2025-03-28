Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı

Uludağ'daki yangın faciası soruşturmasında tutuklama kararı!
İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi

İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler
İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

İmamoğlu'nun serbest bırakılan avukatının ifadesi ortaya çıktı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar ve Tayland'daki Depremler İçin Taziye Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar ve Tayland'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı ve yaralılara acil şifalar diledi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Myanmar ve Tayland'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaşamını yitirenler için taziye mesajı paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Myanmar ve Tayland'da bugün (28 Mart) meydana gelen depremin neden olduğu can kayıpları ve zarardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Myanmar ve Tayland halklarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.