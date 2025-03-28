Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar ve Tayland'daki Depremler İçin Taziye Mesajı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Myanmar ve Tayland'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaşamını yitirenler için taziye mesajı paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Myanmar ve Tayland'da bugün (28 Mart) meydana gelen depremin neden olduğu can kayıpları ve zarardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Myanmar ve Tayland halklarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.