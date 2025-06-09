Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Madleen' Yelkenlisi Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Madleen' Yelkenlisi Açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından alıkonulan 'Madleen' adlı yelkenlideki Türk vatandaşlarının durumunu yakından izliyor ve serbest bırakılmaları için gerekli girişimlerde bulunulduğunu duyurdu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İsrail tarafından alıkonulan ' Madleen' adlı yelkenlide bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından izlendiği, serbest bırakılmaları için Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin gerekli girişimlerde bulunduğu, ailelerin de düzenli olarak bilgilendirildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve İsrail tarafından alıkonulan ' Madleen' adlı yelkenlide bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Yetkililer, "Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir. Vatandaşlarımızın, geminin karaya varmasının ardından bir an önce serbest bırakılmaları için Tel Aviv Büyükelçiliğimiz gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın yakınlarına düzenli olarak bilgi verilmektedir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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