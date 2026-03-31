Haberler

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki UNIFIL'e yönelik saldırıları kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler barış gücüne yönelik saldırılarda 3 Endonezyalı askerin hayatını kaybetmesi ve birçok yaralı olmasını kınadı. Açıklamada, saldırıların faillerinin adalet önüne çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın güneyinde bulunan, 3 Endonezyalı Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) mensubunun hayatını kaybetmesi ve çok sayıda görevlinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıları kınadı.

Bakanlık, Lübnan'daki UNIFIL'e yönelik saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, UNIFIL bünyesinde görev yapan 3 Endonezyalı barış gücü mensubunun hayatını kaybetmesi ve çok sayıda görevlinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırılar kınanırken, Endonezya hükümeti ve halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

BM kurumlarına ve BM barış gücü personeline yapılan bu saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlalini teşkil ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu saldırıların faillerinin adalet önünde hesap vermesi sağlanmalıdır. İsrail'in Lübnan'daki işgali bölgemizde savaşın yayılmasına ve istikrarsızlığın daha da derinleşmesine yol açmaktadır. İsrail yayılmacılığının, saldırganlığının ve işgalinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz."

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

