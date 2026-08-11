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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kolombiya Depremi İçin Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kolombiya Depremi İçin Taziye Mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilirken, Bogota Büyükelçiliği'nin vatandaşlarla temas halinde olduğu ve hayatını kaybedenlerin yakınları ile Kolombiya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendiği ifade edildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kolombiya'da meydana gelen depremin yol açtığı can kayıpları ve maddi hasardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bogota Büyükelçiliğimiz vatandaşlarımızla temas halinde olup durumları yakından takip edilmektedir. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kolombiya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
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