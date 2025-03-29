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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a Saldırılarına Kınama

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarını kınadı ve uluslararası topluma birlik çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınayarak, uluslararası topluma, " İsrail'in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yaratma çabalarına karşı birlik içinde olunması" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "İsrail'in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınıyoruz. Lübnan halkına olan desteğimizi yineliyoruz. Bu saldırılar, İsrail'in uluslararası hukuka itibar etmediğini ve bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit olmayı sürdürdüğünü bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum, İsrail'in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yaratma çabalarına karşı birlik içinde hareket etmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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