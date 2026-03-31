Dışişleri, İsrail Meclisinde kabul edilen Filistinlilere yönelik idam cezası düzenlemesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi'nde kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini kınadı. Açıklamada, bu düzenlemenin apartheid rejimini güçlendirdiği ve hukuksuz olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail Meclisinde kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezası düzenlemesini kınıyoruz. İşgalci güç İsrail'in, Filistinlilere yönelik apartheid rejimini daha da ağırlaştırmayı amaçlayan bu düzenleme, Filistin halkına karşı izlenen inkar, yok etme ve siyasi infaz politikalarının yeni bir tezahürü olup, hukuk dışı ve hükümsüzdür." ifadeleri kullanıldı.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma, işgalci güç İsrail'in "ırkçı ve hukuksuz" adımlarına karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını, Knesset Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 48'e karşı 62 oyla kabul etmişti.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
