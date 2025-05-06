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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze Planına Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze Planına Tepki
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını genişletme planını eleştirerek, bu kararın yayılmacı ve tahripkar anlayışın bir yansıması olduğunu bildirdi. Bakanlık, uluslararası toplumun İsrail'in saldırganlığına karşı sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını genişletme planına ilişkin, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerektiği belirtildi.

İsrail'in, Suriye, Lübnan ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırılarının barış ve istikrarı hedef aldığı vurgulanan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun, İsrail'in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması ve kararlı bir duruş sergilemesinin bölgesel ve küresel barışın gereği olduğu belirtilerek, "Türkiye, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla dayanışma içinde sürdürmektedir." denildi.

Gazze'de işgalin genişletilmesi planı

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti. Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Planda, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini söylemişti.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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