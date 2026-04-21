Dışişleri, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarını en güçlü biçimde kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria'daki terör saldırılarını ve Filistinli sivilleri katletmelerini kınadı. Açıklamada, İsrail hükümetinin işgal politikaları eleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin, Batı Şeria'da farklı noktalardaki terör saldırılarını ve Filistinli sivilleri katletmelerini en güçlü biçimde kınadıklarını bildirdi.

Bakanlık, Batı Şeria'da artan "yasa dışı yerleşimci terörü" hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin, Batı Şeria'da farklı noktalarda gerçekleştirdikleri terör saldırılarını ve Filistinli sivilleri katletmelerini en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin uyguladığı işgal ve soykırım politikalarıyla yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik ettiği, Filistin halkını yıldırmayı amaçladığı ve bölgede barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaları hedef aldığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü mezalimin cezasız kalmaması ve faillerin, mahkemeler önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
