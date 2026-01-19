Dışişleri'nden İspanya'daki tren kazasına ilişkin başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Adamuz kasabasında meydana gelen tren kazası sonucunda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, " İspanya'nın Adamuz kasabasında dün meydana gelen tren kazası sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel