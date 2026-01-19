Haberler

Dışişleri'nden İspanya'daki tren kazasına ilişkin başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Adamuz kasabasında meydana gelen tren kazası sonucunda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İspanya'nın Adamuz kasabasında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " İspanya'nın Adamuz kasabasında dün meydana gelen tren kazası sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
